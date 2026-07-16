Varias cámaras de videovigilancia en Mazatlán están vandalizadas; buscan apoyo federal: Alcaldesa

Tras reiterar que se realizan diferentes acciones para prevenir la comisión de hechos violentos, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que en Mazatlán hay varias cámaras de videovigilancia vandalizadas en avenidas importantes, por lo que se pedirá apoyo al Gobierno federal en esta materia.

“Están aquí trabajando todo lo que es la Policía, el C4, ahorita el C4 nos decían que tenían unos detalles de cámaras, pero ya estamos haciendo nuestra lista para el Gobierno federal para que nos apoye con eso, porque hay cámaras que están vandalizadas”, agregó en entrevista.

Al salir de la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó la mañana de este jueves en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado, C 4, expresó que no le dijeron el número de las cámaras que están dañadas y vandalizadas, pero sí hay varias.

“No me dijeron así el número, pero sí me dijeron que hay varias y que son muy importantes porque están en avenidas, porque yo le comentaba eso al C4, oye le digo: entonces no alcanzan a ver, me dice lo que pasa es que hay varias vandalizadas, por Rafael Buelna y por La Marina también me dijo”, añadió la Presidenta Municipal provisional.

Tras los recientes hechos violentos como el asesinato la tarde del miércoles de una mujer en la Colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, expresó que en dicha reunión de la Mesa de Seguridad también se habló de los vehículos que se han estado incendiando en este puerto, que todavía no se dice el motivo.

“Hablamos un poco de lo que es los carros que se han estado incendiando verdad, que todavía no nos dicen el motivo, nada más entendemos que todos los días quiebran el vidrio, echan gasolina y lo prenden, pero no sabemos el motivo de por qué están haciendo eso”, continuó .

Lo anterior tras mencionar que uno caso de esos ocurrió recientemente en el Fraccionamiento Alameda, pero no se entendió por qué se incendiaron dos carros, como en otras ocasiones ha pasado que es por un corto circuito o alguna cuestión eléctrica, pero en este caso no se sabe, la Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones.

Tras los homicidios recientes registrados en Mazatlán expresó que la Fiscalía de Sinaloa ya trae todos esos casos en investigación, todavía no determina el patrón que se está siguiendo en los hechos que están pasando.

“Nos habían dicho que mañana (viernes será) el banderazo aquí del Operativo de Seguridad de Verano del Estado, entonces mañana vamos a platicar con todas las personas que están en el estado, en la seguridad, fuimos en esta semana a Culiacán, el lunes o el martes, nos dijeron que vienen mañana, entonces platicaremos con ellos para saber cuál es el reforzamiento del Operativo de Seguridad”, reiteró Osuna Zavala.