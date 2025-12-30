Varias colonias de Mazatlán pasan 24 horas sin servicio de internet ni telefonía

MAZATLÁN._ Colonias de la zona noreste de Mazatlán, entre ellas las Praderas, Villa Verde, Villa Florida, La Foresta, cumplieron 24 horas sin servicio de telefonía ni internet.

Vecinos denuncian que alrededor de las 10:00 horas del lunes el servicio fue interrumpido.

Señalan que al parecer fueron dañadas las líneas por las labores que un grupo de trabajadores realiza con maquinaria pesada a un lado del campo deportivo de La Foresta, justo donde personal de Jumapam realizó cambio de tubería el pasado sábado.

”No tenemos internet ni telefonía desde ayer lunes alrededor de las 10 de la mañana”, dijo Vicente, trabajador de una tienda de abarrotes.

”Ya lo reportamos ayer a Telmex y nos dijeron que a más tardar a las 9:45 de la noche se reanudaría el servicio, pero ya es martes y seguimos sin tener nada”.

Parece que desde ayer hay personal trabajando tratando de reparar el daño ahí en un pozo de La Foresta, señaló Aracely, quien dijo que su trabajo requiere de utilizar el internet.