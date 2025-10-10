Vaticinan cierre de año positivo en actividad de convenciones para Sinaloa

Gracias a que Mazatlán se ha convertido en uno de los destinos predilectos para celebrar distintas asambleas y congresos, Sinaloa cerrará el 2025 con un 5 por ciento más de asistencia en materia de convenciones en comparación al año pasado, informó el Subsecretario de Turismo, Alejandro Higuera Osuna.

El Subsecretario de Industria de Reuniones de Sectur Sinaloa destacó que a pesar de la situación que pasa Sinaloa, este año ya se han dejado mejores números que su antecesor; aunque también habló de la falta de un nuevo recinto de eventos para la ciudad de Culiacán, el cual se prevé ya está en planes.

”Este año vamos a cerrar la actividad de convenciones arriba del 5 por ciento de asistentes del año pasado. El año pasado hubo alrededor de 100 eventos, entonces superamos ya la cifra. A pesar de toda la situación se ha mejorado; pero también hay que decirlo, el 95 por ciento de los eventos de convenciones son en Mazatlán”, dijo Higuera Osuna.

”Qué bueno que dentro del paquete que tenga el Gobernador se puede arrancar con un Centro de Convenciones para Culiacán, que creo que sí hace mucha falta porque no hay instalaciones para hacer este tipo de eventos; entonces eso puede mejorar y diversificar la actividad económica en las convenciones para Sinaloa”.

Sobre cuál es la percepción de Mazatlán para el año 2026, Higuera señaló que la mejor prueba para comprobarlo es la cantidad de cruceros que siguen llegando al puerto cada semana, lo cual está ayudando a que se recuperen los niveles financieros como antes de la pandemia.

”El mejor termómetro de la percepción se mide a través de los ‘warnings’ que te da el Departamento de Estado. Entonces, Mazatlán sigue recibiendo turistas y ya estamos llegando a los niveles previos a la pandemia, cuando teníamos aproximadamente medio millón de visitantes en cruceros. Entonces, eso vuelve otra vez a sus niveles y repercute mucho en la actividad económica”.

”Creo que es una buena apuesta del turismo de cruceros y muchos de ellos conocen Mazatlán por primera vez; luego vienen y vacacionan o compran hasta casas en el Centro Histórico, que se han dado los casos. Entonces, buena actividad en Mazatlán hay, sigue y va a tener un buen año en 2026”.

Añadió que a estas buenas previsiones se suma la pronta llegada de los vuelos charters provenientes de ciudades importantes de Canadá, esto gracias a los paquetes que estarán ofreciendo las líneas comerciales desde el mes de octubre hasta abril.

En tanto, declaró que las convenciones para Mazatlán continúan a tope durante 2026.