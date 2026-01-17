Ve Gobernador de Sinaloa poco factible una invasión por aire de Estados Unidos a tierras mexicanas

Luego de que algunas voces en el Gobierno de Estados Unidos comenzaran a hablar de actividades militares por aire en el Pacífico mexicano, el Gobernador Rubén Rocha Moya comentó que no ve muy factible un invasión de la ‘U.S. Army’ a México, ya que esto podría afectar las relaciones comerciales que tienen ambas naciones.

Recalcó que su postura ante esta situación es la misma que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que rechaza completamente cualquiera subordinación e invasión de otro país en suelo azteca. Además, cree que el Presidente de EU, Donald Trump sabe que no sería bien visto esos actos en todo el mundo.

“Nosotros tenemos la opinión de la Presidenta. La Presidenta ha dicho enfáticamente: colaboración, cooperación, no subordinación, ni por supuesto invasión; ya que nuestra propia Constitución, en el artículo 89, fracción décima, dicta muy claramente lo que es la política, no solo para nosotros, sino para el resto de los países”, opinó Rocha Moya.

“Yo lo veo poco factible. No creo que el Gobierno de Estados Unidos esté pensando en efecto invadir al vecino y el socio comercial más importante que tiene. Yo creo que el Presidente Trump tiene muy claro eso y yo creo que él no está pensando en invadirlos”.

Sobre qué tanto afectarán la imagen de Mazatlán estas alertas de Estados Unidos sobre posibles operaciones militares, el Gobernador de Sinaloa afirmó que son dichos que podrían afectar a todo el país y no solo al puerto por temas turísticos.

En tanto, aseguró que no se estarán tomando medidas especiales por estas alertas del Gobierno estadounidense, ya que su postura sigue siendo firme a la cooperación y colaboración entre países vecinos.

VISITA DE SHEINBAUM A SINALOA SE MANTIENE PARA EL 6 DE FEBRERO

Por otro lado, Rubén Rocha Moya reiteró que la próxima visita a Sinaloa de la Presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se mantiene para el 6 de febrero, pues su agenda no ha sufrido ningún cambio hasta el momento. Se prevé que Sheinbaum venga a la ciudad de Culiacán para tratar distintos temas.