$!Ve Kevin en el Día de Reyes una celebración de unión familiar

“Me gusta pasar este día con mi familia, aquí con mi mamá donde nos reunimos a comer rosca de reyes y a tomar chocolate caliente”, comentó.

Para él, la convivencia y el tiempo compartido siguen siendo el elemento central de la celebración, por encima de cualquier obsequio que pueda recibir, por lo que esta fecha se convierte en un momento íntimo en familia.

Con 13 años de edad y cursando el segundo año de secundaria, Kevin se mantiene lejos de las expectativas de la niñez, donde prefiere pasar el Día de Reyes en un ambiente tranquilo, en su hogar y acompañado por su familia, especialmente por su mamá.

MAZATLÁN._ A medida que el Día de los Reyes Magos se aproxima, la forma de vivir esta tradición también evoluciona conforme avanzan las etapas de la vida, tal como sucede con Kevin, para quien esta fecha conserva su valor simbólico, aunque vive con mayor serenidad y reflexión este día.

En su día a día, Kevin encuentra interés en actividades como el dibujo y el deporte, pasatiempos que le permiten desarrollar su creatividad y, a la vez, mantenerse activo, lo cual disfruta al máximo.

En el ámbito escolar, destacó su afinidad por la materia de inglés, a la que considera una herramienta importante para su futuro, aunque reconoció que todavía no tiene definida una vocación profesional.

Sobre su deseo para este Día de Reyes, comentó que le gustaría recibir un teléfono celular, obsequio acorde para su edad y esta etapa en la cual la tecnología comienza a integrarse de manera natural a la vida cotidiana y a la comunicación.

De este modo, Kevin deja ver como el Día de los Reyes Magos mantiene su esencia como una tradición familiar, adaptándose de manera natural a los cambios, intereses y prioridades que surgen con el crecimiento.



FAMILIAR

El familiar de Guadalupe es su tío Daniel Palomares Llanes, quien fue víctima de desaparición en julio del 2025 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña “Sé Un Rey Mago” se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.