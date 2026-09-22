Ve Palacios Domínguez oportunidades para Mazatlán en Home Port de Puerto Vallarta

Tras quedar fuera como sede del proyecto de Home Port, que ahora se desarrollará en Puerto Vallarta, Mazatlán podría obtener beneficios mediante nuevos arribos de cruceros, consideró la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Palacios Domínguez sostuvo que, aunque la infraestructura se ubicará en ese destino turístico, ambos puertos forman parte de la ruta del Pacífico mexicano, lo que podría abrir oportunidades para que Mazatlán reciba más embarcaciones durante los próximos años.

“Que el Home Port ahora sea en Vallarta va a beneficiar a Mazatlán, puesto que somos parte de la ruta del Pacífico junto con Puerto Vallarta. Estamos convencidos de que tendremos más oportunidades de arribo en los próximos años”, comentó.

La Alcaldesa centró sus expectativas en la participación de Mazatlán dentro de la llamada Mexican Riviera, circuito que conecta a distintos destinos turísticos del Pacífico mediante los itinerarios de cruceros.

“Pertenecemos a la ‘Mexican Riviera’, que también es llamada la ruta del Pacífico, que viene de Los Ángeles a lugares como Los Cabos, Mazatlán y luego Puerto Vallarta”, señaló.

En ese sentido, consideró que las rutas vinculadas con la operación del Home Port en Vallarta podrían incluir escalas en Mazatlán y favorecer la llegada de visitantes al municipio.

“Esas rutas que van a Vallarta ahora, como es Home Port, pueden beneficiar y traer nuevos arribos a Mazatlán”, manifestó.

Sin embargo, durante su declaración Palacios Domínguez no precisó cuántos arribos adicionales podrían generarse ni mencionó itinerarios confirmados como resultado del proyecto.

Al cuestionarle sobre las razones por las que el proyecto no se concretó en Mazatlán, Palacios Domínguez remitió la explicación a la Secretaría de Marina, sin detallar qué factores determinaron la elección de Puerto Vallarta.

“Eso ya sería cuestión de la Secretaría de Marina, que pudiera explicar la situación”, dijo.

Ante esto, la expectativa de beneficios indirectos planteada por la Alcaldesa contrasta con lo señalado un día antes por Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, quien reconoció que desarrollar el Home Port en Mazatlán habría representado un beneficio importante para el destino.

Sosa Osuna aseguró que el Gobierno de Sinaloa ha buscado de manera insistente que Mazatlán sea considerado para este tipo de infraestructura, aunque explicó que la decisión depende principalmente de los estudios y determinaciones de la Secretaría de Marina, debido a las características que requiere el puerto.



¿Qué es un Home Port?

Un Home Port es un puerto base donde los pasajeros pueden iniciar o terminar su viaje en crucero, mediante el embarque y desembarque, a diferencia de un puerto de escala, como actualmente es Mazatlán, donde las embarcaciones realizan visitas temporales dentro de su itinerario.

Esta modalidad permite que los viajeros lleguen al destino para abordar el buque o permanezcan en él al concluir su recorrido, lo que puede generar una mayor demanda de vuelos, hospedaje, transporte y otros servicios turísticos.

Al no concretarse el proyecto en Mazatlán, el destino deja pasar la oportunidad de captar ese movimiento adicional de pasajeros y la derrama económica que podrían generar antes o después del crucero en hoteles, restaurantes, comercios y servicios locales.

También se limita la posibilidad de fortalecer su conexión aérea con mercados como Estados Unidos y Canadá mediante viajeros que elijan al puerto como punto de partida o llegada, aunque Mazatlán puede continuar recibiendo cruceros como destino de escala.

De esta forma, hasta el momento el la expectativa de Mazatlán se concentra en los nuevos arribos que pudiera generar la operación del Home Port en Puerto Vallarta, aunque todavía no se han detallado rutas, fechas ni un incremento estimado de visitantes.