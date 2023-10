Un documento que contiene el señalamiento por la violación a los decibeles permitidos en el sonido de eventos organizados en la Cancha Germán Evers, fue presentado este lunes en el Ayuntamiento por el vecino del lugar llamado Óscar Fosados Arellano.

”Se ha convertido en un lugar que genera muchísima contaminación acústica como no se imaginan, yo vivo contra esquina y no se puede estar prácticamente dentro de mi casa cuando hay un evento”, manifestó.

El denunciante con domicilio cercano a la Cancha Germán Evers, en la calle Corona, se ve afectado de manera directa con la situación que argumentó ha sido una constante a partir del 2005.

Eventos como entregas de apoyos por el Gobierno Municipal, espectáculos de lucha libre y box, así como congregaciones religiosas, son con lo que tienen que lidiar las personas que habitan las calles aledañas al recinto.

”Cuando hay una un evento, por ejemplo de lucha libre, el volumen lo ponen a todo lo que da, indiscriminadamente, no les importan los vecinos, yo ya he hablado con varios promotores, al principio hace algunos años sí me hicieron caso, ahorita no”, señaló.