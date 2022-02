Vecino de la Colonia Colosio Sí, en Mazatlán, denuncia que le quieren cobrar $17 mil por consumo de agua

El señor Martín Lizárraga Talamantes denunció públicamente que le llegó un requerimiento para pagar 17 mil 34 pesos por consumo de agua potable, y aunque fue a la Jumapam para que le resolvieran el problema, solamente le dijeron que le pueden descontar el 50 por ciento, pero de todos modos no tiene dinero para pagar esa cantidad.

“Fui, me recibió la señorita Marisela, es la asistente de ahí, porque el gerente no tiene tiempo para recibir a gente pobre, pura gente de dinero recibe, el problema es que yo ya vine a hablar con el Presidente Municipal, dijo que no me puede ayudar porque ya pasó a Jurídico, siendo que él nos prometió meternos el drenaje, él fue a mi casa a pedirme el voto”, continuó Lizárraga Talamantes ante personal de medios de comunicación.

“Él me conoce, sabe cómo vivo yo, tengo una casita de material nada más, yo hago en una cubeta del baño y la tiro en un pozo”.

Reiteró que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le dijo que no puede hacerle un descuento, a menos que hablara con el Tesorero Municipal para que se lo hiciera, pero aunque le hicieran el 50 por ciento de descuento de los 17 mil 34 pesos que le quieren cobrar él no tiene ese dinero para pagar pues gana mil pesos como plomero, además de que padeció Covid-19 y una familiar suyo falleció por ese virus y no tuvo para enterrarla, la tuvieron que cremar.

El señor Martín Lizárraga precisó que tiene 5 años sin el servicio de agua potable y drenaje, pues en la Calle Capiro, donde está ubicada su casa, no hay dichos servicios.

“Al Presidente municipal que vea la gente que tiene, que no sirve para nada, si no sirven que los saquen, que atiendan a la gente pobre, la gente pobre que realmente necesita, que yo para venir aquí tuve que pedir dinero prestado, tengo mucho resentimiento hacia el Gobierno porque sí han arreglado la Juárez, han arreglado el malecón y nosotros qué”, continuó.

El adulto mayor reiteró que su casa es nada más un cuarto chico de material, no tiene servicio de agua y drenaje, no tiene luz eléctrica y el requerimiento por el pago de agua potable que le envió la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no tiene para pagar y los vecinos le pasan con una manguera el agua que echa en un tambo para bañarse y cuando a ellos les llega el recibo los apoya con 20 pesos.