$!Vecinos advierten de posibles afectaciones ante desvío del arroyo Jabalines

De ahí el enojo de los vecinos de las colonias Labastida Ochoa, La Campiña, Toledo Corro, y de los copropietarios del terreno.

Estos últimos fueron los primeros en demandar al Ayuntamiento con pruebas en la mano por despojo de parte del predio y el juez Noveno de Distrito ya está revisando el caso.

El copropietario Gerardo López del Río explicó que llegó personal del Ayuntamiento para destruir su patrimonio y no les pidieron permiso.

”Yo quiero partir de dos conceptos, jurídicos o de observancia universal, el despojo y la expropiación. El Gobierno tiene derecho a expropiar terreno de un particular, siempre y cuando justifique que va a ser una obra social en beneficio de los colonos, lo cual no existe aquí. Entonces como copropietario yo encuadro el despojo de este predio porque llega personal del Ayuntamiento, hacen sus obras sin pedir autorización a sus propietarios. No solo despojan sino destruyen un patrimonio”.