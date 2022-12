$!Vecinos afectados por incendio necesitan de ayuda para reconstruir sus viviendas

“Ocupamos más que nada tablas, que clavos, comida y ropa como para él (un adolescente) porque han traído para los niños, pero para él no me han traído, o sea este y para nosotros los grandes”, dijo la señora Mónica Guadalupe Zataráin, junto con integrantes de su familia que permanecen cerca de lo que fue su casa en una calle de terracería sin nombre, que conecta con la calle Miguel Hidalgo, entre colonias Ejidal y Lomas del Ébano.

Reiteró que contempla reconstruir su casa en ese mismo lugar, por ello permanece con su familia en ese lugar para no perder lo poco que le han regalado, mientras tanto se está quedando debajo de una lona donde nada más tiene una camita que le regalaron y un colchón, pero no es suficiente.

También manifestó que se detuvo a dos personas como probables responsables del incendio, pero no fueron ellos, además no procedió la investigación porque cuando acudió a interponer la denuncia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado le dijeron que no procedía porque es una invasión.

“Pues no procedió porque yo fui a demandar, pero no procedió nada de eso porque es una invasión dicen, no sabemos realmente qué pasó porque no mandaron el perito”, reiteró la señora junto con algunos de sus familiares.

“No procedió, yo fui hasta Unidad Administrativa, se quemaron bienes, es un predio donde hay vidas”.