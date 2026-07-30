$!Vecinos bloquean la carretera Internacional al sur en Mazatlán por falta de energía eléctrica

MAZATLÁN._ Vecinos de la colonia La Sirena y zonas aledañas bloquean de manera intermitente la tarde de este jueves la carretera Internacional, al sur de Mazatlán, para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que atienda la falta de energía eléctrica que padecen desde hace más de 30 horas. Con llantas, piedras, palos y bloques, los vecinos cerraron desde las 17:00 horas la vialidad en ambos sentidos, provocando por momentos un caos vial de varios kilómetros, pero cada 5 minutos reabren la circulación.

Con pancartas en mano, las familias exigen a la CFE que atiende el reporte. Durante el bloqueo, personal de la empresa que viajaba de sur a norte en dos vehículos oficiales, en uno trabajadores administrativos y en el otro operativos, quedaron atrapados en el bloqueo. Los vecinos llevaron al personal operativo dentro de la colonia La Sirena para que les solucionen la falta de energía eléctrica. Cientos de vehículos de todo tipo, como camiones urbanos, foráneos, tráileres, autobuses y automóviles permanecen varados, mientras los vecinos, muchos con niños, permanecen bloqueando la vialidad federal.