$!Vecinos de Campo Bello denuncian escurrimientos de aguas negras sin solución

El problema se concentra en varios puntos de la calle Río Amazonas, donde una fuga de drenaje ha generado que las aguas residuales corran por las banquetas y parte de la vialidad hasta desembocar en la avenida Ejército Mexicano, mientras que se forman charcos pestilentes, con lama y suciedad, que desprenden fuertes olores.

MAZATLÁN._ Cansados por una problemática que viene desde hace más de dos años, vecinos del fraccionamiento Campo Bello alzaron de nuevo la voz para denunciar que viven entre escurrimientos de aguas negras que recorren su calle principal, sin que hasta ahora exista una solución definitiva por parte de las autoridades.

De acuerdo con los habitantes, personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ya ha acudido en distintas ocasiones a revisar la zona; sin embargo, aseguran que las intervenciones han sido temporales, ya que después de pocas horas no se llega a concretar una solución real y la contaminación persiste.

“Tenemos el problema de que está saliendo el drenaje y está corriendo hasta la calle de la Ejército Mexicano. Hace como unos 15 ó 20 días vinieron un camión y supuestamente a arreglar el problema, pero continúa el problema porque sigue corriendo el agua y sigue saliendo el drenaje, que es pura contaminación”, explicó Mario Brito, vecino del lugar

El estancamiento de aguas negras frente a varias viviendas ha provocado la llegada de mosquitos e insectos, situación que preocupa debido a que alrededor del 90 por ciento de quienes habitan en la calle son adultos mayores, considerados más vulnerables a enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

“Es algo que afecta demasiado. Yo ya ando mala de la garganta y nada más tenemos que estar con las puertas, ventanas cerradas. Y luego en la noche, por ejemplo, cuando hace aire, le tenemos que poner algo por abajo de la puerta, ya que parece que en la casa es donde más se mete el olor tan fuerte”, dijo Esther Solana, vecina de Campo Bello.

Hartos de no obtener una respuesta definitiva, algunos vecinos han planteado la posibilidad de realizar una manifestación y bloquear la avenida Ejército Mexicano para exigir atención inmediata.

No obstante, reconocen que organizar una protesta es complicado debido a la edad y condición física de muchos de los afectados, quienes utilizan bastón o andadera para moverse.