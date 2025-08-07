$!Vecinos de Casa Redonda piden ayuda para ‘Don José’, adulto mayor que vive en condiciones precarias

Vecinos de la colonia Casa Redonda se unieron con preocupación y solidaridad para pedir ayuda para el señor José, adulto mayor que actualmente se encuentra internado en el Hospital General de Mazatlán, después de que su salud se viera afectada por las condiciones en las que vive. Como un hombre independiente y querido por muchos de los vecinos de la calle Puerto Escondido se describió a don José, el cual ha despertado angustia entre quienes lo conocen, pues en los últimos años su estilo de vida ha comenzado a repercutir en su salud, como deshidratación y lesiones en el cuerpo.

Sin depender económicamente de nadie, don José se resiste a abandonar su casa, pese a que la vivienda se encuentra en condiciones deterioradas, al tener semejanza con un baldío más que con un hogar. “Él nunca ha querido irse, siempre dice que ahí va a quedarse hasta que Dios quiera. Nunca ha dependido de nadie, al contrario, a todos aquí nos ha ayudado haciendo mandados y eso”, comentó una vecina.

Actualmente, un familiar de José es quien se ha hecho cargo de él en los últimos días, llevándolo al hospital para recibir atención médica cuando su salud comenzó a deteriorarse de forma más visible. Hasta el momento, según lo informan algunos vecinos, don José se encuentra estable de salud, a quien se le están realizando algunos estudios para prevenir o detectar alguna otra enfermedad, sobre todo por las condiciones climáticas que se han estado presentando en los últimos días en la ciudad.

Sin embargo, mientras se encuentra internado, su casa continúa siendo inhabitable, ya que, a pesar de contar con sistema de drenaje, no tiene un baño funcional, no cuenta con techo y su interior no está acondicionado para que una persona pueda habitarla. A pesar de esto, José insiste en que volverá a su hogar, razón por lo que familiares y conocidos han empezado una campaña en busca de apoyo tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía para atender esta situación. Residentes de esta calle y allegados a don José, comentaron que, tras haber reunido una cantidad de dinero entre los colonos, se tiene contemplado el colocar un techo de lámina y un cuarto de baño en su hogar, para mejorar un poco las condiciones de vida. Sin embargo, señalaron que para este trabajo se va a requerir mano de obra, herramientas, pues a pesar de tener la voluntad, los recursos son limitados y no se ha tenido acercamiento de ninguna autoridad para apoyar. Por tal motivo, la comunidad está preocupada y haciendo lo que esté en sus manos para apoyar a don José, a sabiendas de que el problema rebasa sus posibilidades, por lo que han solicitado apelar por el lado humanitario de la sociedad. La situación de don José ha sido visibilizada gracias a los mismos vecinos, quienes incluso grabaron algunos videos para pedir ayuda y mostrar las condiciones en las que se encuentra viviendo.