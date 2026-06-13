$!Vecinos de El Campestre denuncian 5 días sin agua; gastan en pipas y tinacos

MAZATLÁN._ Vecinos del fraccionamiento El Campestre enfrentan dificultades debido a la falta de agua potable, una problemática que, aseguran, llevan padeciendo desde hace cinco días y ha afectado actividades básicas de la vida cotidiana como el aseo personal, el lavado de ropa y la limpieza de utensilios.

Gaby, habitante del lugar, señaló que la escasez, algo raro en esa zona, comenzó de manera repentina, situación que tomó desprevenidas a las familias, quienes no contaban con reservas de agua para afrontar la problemática.

“Desde siempre en este fraccionamiento lo menos que se nos iba era el agua; estaba bien segura. De hecho, por eso compramos aquí. Pero de repente, sin avisar nada, prácticamente se acabó el agua y nosotros ni siquiera estábamos preparados para almacenar”, expresó.

La afectada comentó que los vecinos se comunicaron con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, donde les informaron que enviarían personal para revisar la situación, aunque hasta ahora no se ha localizado el origen del problema.

Por tanto, varias familias han tenido que recurrir a la compra de tinacos y el pago de pipas particulares para abastecerse.

“Nos dijeron que no sabían cuál era la falla, que iban a mandar a un ingeniero. Les insistimos porque sin agua no se puede hacer nada: se ocupa para bañarse, para el sanitario, para lavar la ropa y los trastes”.

“Yo tuve que comprar un tinaco y pagar 300 pesos para que me lo surtieran. Varios vecinos están haciendo lo mismo porque es una necesidad y es un gasto que estamos absorbiendo nosotros”.