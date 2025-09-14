$!Vecinos de El Toro en Mazatlán exigen limpieza ante acumulación de basura

MAZATLÁN._ Preocupados por la mala imagen y posibles enfermedades, vecinos del fraccionamiento El Toro en Mazatlán denuncian un problema de contaminación y falta de limpieza en su vecindario, el cual señalan se ha convertido en un verdadero basurero por todas las bolsas que se acumulan desde hace meses. Dicho fraccionamiento se compone por varios departamentos, por lo que el principal problema de basura se origina entre los andadores y estacionamiento, donde se pueden ver varias bolsas de desperdicios regadas en las calles, además de objetos como un gran árbol caído y colchones podridos en las esquinas.









Carolina Zataráin, vecina del asentamiento, señaló que ya son más de seis meses que viven en condiciones de suciedad por toda la basura regada afuera de sus hogares; y es que aunque sí pasa el camión recolector algunas veces a la semana, no se llevan los desperdicios de mayor tamaño en la zona. “Tenemos un problema aquí que ya tiene rato, ya son varios meses que muchísima basura se acumula en nuestros hogares. Tenemos aquí un árbol que yo creo que desde que inició el año que se cayó, no han venido a levantarlo ni a cortarlo. La gente agarró este lugar para estar tirando la basura y se junta mucha contaminación”, dijo. “Antes teníamos botes de basura en donde depositarla y ya no, ya ni siquiera están los botes, pero la siguen poniendo en esa zona. Los vecinos que sí sabemos dónde va la basura, vamos y la ponemos donde corresponde, pero ustedes pueden ver que hay cristales, colchones, otro colchón desbaratado y con las lluvias pues más cochinero se hace”.









Ante esta problemática que podría afectar a niños y adultos mayores, Carolina pide a las autoridades que realicen alguna jornada de limpieza del programa “Mazatlán te quiero limpio”, pues afirma que ha visto cómo van a las colonias y asean banquetas y estacionamientos como el de ellos. “Sabemos que todo esto es foco de infección y de mala imagen para los edificios que hay aquí en el Fraccionamiento El Toro; entonces, quisiéramos pedir que por favor el gobierno o la señora Estrella Palacios se comprometan a hacer una jornada de limpieza aquí en El Toro, porque sí nos hace mucha falta”. “Antes venían y hasta nos pintaban los edificios, pero ahora nada. Está todo mal aquí desde hace rato, yo creo que ni la basura pasa en ocasiones porque no se llevan casi nada”.



