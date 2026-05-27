Vecinos de Huertos Familiares, en Mazatlán, se oponen a una subestación eléctrica

Vecinos de la Colonia Huertos Familiares, en Mazatlán, manifestaron su rechazo a la construcción de una subestación eléctrica en ese asentamiento.

Argumentan que esos espacios representan un riesgo para la salud para las familias que viven alrededor.

Hildegarda Vázquez, dirigente de la Colonia Huertos Familiares, dijo que hay mucho adulto mayor que se encuentra viviendo en la zona donde se pretende instalar una supuesta subestación contigua a los terrenos del CRIT.

Expuso que este rechazo se lo harán saber a la Presidenta Municipal Estrella Palacios para que no lo permita pues los vecinos están asustados.

“El problema que tenemos ahí muy fuerte ahorita es sobre la situación que quieren poner una planta, la subestación de la CFE a un lado del CRIT y vendría a dar al frente de la escuela, y pues dicen que da leucemia y cáncer a consecuencia de todas esas cosas. Y la verdad estamos muy mortificados porque, imagínense, en lugar de ayudarnos nos van a ir a dar en la torre con esa cosa”.

Agregó que van a investigar cuáles serán los efectos para las personas cuando se establece un sitio así cerca.

“No sé qué opinión tendrá la directora del CRIT, o directora, pero vamos a investigarla porque en verdad nos afecta. Nos dicen, yo no sé, hay una, hay diferentes opiniones de los padres de familia, dicen. Es que, algunas dicen, es que hay mucha tecnología y la tecnología ya protege esas situaciones. Y otras dicen que no, cuando caen los rayos se expanden los rayos sobre las viviendas que vivimos al frente. Nos van a llegar a la mejor los rayos. Ahora sí que nos la van a partir”.

Reiteró que si es peligroso no permitirán que se instale cerca, como están planteando e incluso ya están solicitando el sentir de los vecinos para exponerlo a las autoridades.

“Estábamos con la situación que habían hecho volantes los padres de familia del jardín de niños para evitar que se pusiera ahí. Pero la Alcaldesa dice que todavía está en análisis la posibilidad de si se pone o no se pone”.

Por lo pronto, adelantó que le solicitará la información a la Alcaldesa sobre este proyecto, porque primero dijeron que iban a hacer el Hospital General pero es un terreno chico.

“Habían dicho que iban a poner un hospital y han dicho que van a poner esto y que no, que está chiquito. Pero imagínense, ahora nos van a poner algo mortal. Como que no va. Y luego aparte, tanto en los Huertos vivimos pura gente grande, ya viejita. O sea, pues nos van a dar en la torre”.

Respaldada por otras dirigentes de la Colonia Libertad de Expresión, llamaron a que les proporcionen información del tema y que no vayan a hacer lo de siempre, afectar a los más necesitados.

“Pues ahí les pedimos que nos ayuden ustedes que nos informen. Imaginan que al jodido nos pongan más cosas que les afecten. Se imaginan ustedes como prensa que son, que vayan a ayudar a los niños de cáncer y vayan a agarrar a los viejitos para que nos los amuelen”, expresó.