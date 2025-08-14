$!Vecinos de la 20 de Noviembre viven entre aguas negras desde hace tres días

MAZATLÁN._ Una situación de riesgo para la salud e incomodidad es la que viven decenas de vecinos de las calles Constituyentes y Michoacán, en la colonia 20 de Noviembre, quienes desde hace más de tres días viven con una fuga de aguas negras. El escape de aguas residuales que brotan de una alcantarilla ubicada en el cruce entre estas dos vías, ha generado malestar y fastidio entre los habitantes de la zona, debido a los malos olores y la posibilidad de convertirse en un foco de infección.

Según lo señalado por algunos vecinos de la calle Constituyentes, el problema comenzó el pasado lunes, cuando las aguas residuales comenzaron a desbordarse lentamente sobre el pavimento. Sin embargo, con el paso de las horas, el flujo aumentó, dejando un olor penetrante que se llega a colar a las casas de la zona, provocando preocupación entre sus residentes.

Isabel, una de las vecinas del lugar, expresó que estos charcos de aguas negras ya han llegado a afectar a otros colonos, quienes han mostrado irritación en fosas nasales e incomodidad en la garganta. Asimismo, señaló que el derrame no solamente ha afectado a la calle Constituyentes y Michoacán, sino que ya ha alcanzado la avenida Juan Pablo II y la calle Rigodanza, formando encharcamientos que, además de ser incómodos, representan un riesgo para la salud pública.

Otro vecino comentó que estos charcos de aguas residuales se han convertido en criaderos de mosquitos, los cuales pueden propagar enfermedades como el dengue, lo que ha generado inquietud en los habitantes. Aunado a esto, los vecinos comentaron que esta zona de la colonia es principalmente habitada por adultos mayores, lo que eleva el riesgo ante este tipo de condiciones vulnerables, temiendo que puedan presentar alguna enfermedad debido a la exposición constante a los gases y vapores que emanan las aguas negras.