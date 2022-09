$!Vecinos de la Calle Osa Mayor, en la Villa Galaxia, exigen reparación de drenaje y pavimentación

“Yo vivo ahí en la Osa Mayor, yo tengo una camioneta, hace una semana donde dejo la camioneta me robaron todas las herramientas y me robaron la batería de la camioneta, por eso ya no la tengo ahí, me la llevé, y como no han arreglado la calle yo no puedo meter los carros a la cochera, ayer (el miércoles) reventaron los cristales de tres carros diferentes y se robaron todo lo de los carros y las baterías también, los tenemos que estacionarlos en la avenida porque no los podemos meter a la calle porque está en mal estado”, expresó.

Los vecinos consultados dijeron que ya reportaron dichas condiciones a la Jumapam, a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social y hasta en las redes sociales del “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán, pero no les han resuelto el problema, y aunque en una ocasión les dijeron que eso no le corresponde al Gobierno municipal, sino al Gobierno estatal, finalmente les manifestaron que es la Jumapam la que les debe resolver esa problemática.