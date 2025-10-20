$!Vecinos de la colonia Juan Carrasco, en Mazatlán, reprochan tener que vivir con aguas negras

Ante una fuga de drenaje que tiene más de tres meses llenando sus calle de malos olores y contaminación constante, vecinos de la colonia Juan Carrasco en Mazatlán, manifestaron su indignación con las autoridades por no dar solución al problema de las alcantarillas, a pesar de ya haber ido a monitoreado la zona varias veces. Cansados por los malos olores y no tener lugares secos para cruzar la calle, los colonos acusan el largo río de aguas negras que se ha formado en la calle Papagayos, cruce con calle Ignacio Allende, (lugar donde ubica la fuga), el cual ya se extiende a lo largo de toda la vialidad y perturba la comodidad de los vecinos.

“Por lo regular cada año es lo mismo con estas alcantarillas, cada año y no es una ni dos veces, sino cada que llueve se destapan y es un aguacero; pero ahora este año estuvo del remate, aunque no llueva, siempre está así. Ya tenemos yo creo, todo lo que va de tres o cuatro meses batallando con esta fuga”, contó la señora Flor, vecina de Papagayos. “Han venido y arreglan, pero nada soluciona. En serio, esas últimas tres veces más duran en irse que a los 20 minutos ya están rebosada la alcantarilla. O sea, parece hasta burla. Yo a veces pongo a que me barran la banqueta porque me da mucho pendiente que la gente se vaya a caer, porque viene gente adulta, y niños se han caído ya. La hermana de la señora de enfrente se cayó ahí al cruce porque no hay por dónde pasar”, añadió. Menciona que la última vez que personal de Jumapam fue a revisar la fuga con un camión de desazolves, les mencionaron que ellos ya no podían arreglar la situación porque se dieron cuenta que los trabajos no se podían hacer completos; mientras que también se quejan de un mal trato al momento de levantar los reportes por teléfono con la Junta de Agua.

“Las muchachas de la Jumapam a veces se han portado groseras con nosotros. Entonces, nos contestaron una vez una y nos dijo que no hay fecha de cuándo vayan a venir, cuando ya nos habían dicho que de 24 a 72 horas. Ya habían pasado 15 días y no venían; todos los días hablábamos para el reporte y nada”. “Nos urge que esté limpio, que esté seco. Ha habido muchas personas enfermas del estómago, de infecciones de la garganta, consecuencia de todo esto, porque es mucha basura, mucho drenaje lo que se acumula. Aquí en mi casa yo tengo la ventana cerrada por toda la ‘hediondera’ que hay”. Señalan que también les dijeron que debían que hacer una solicitud en Jumapam de parte de todos los vecinos para que su denuncia fuera escuchada; sin embargo, tras hacer eso la repuesta fue que ya no había presupuesto de este año para hacer las reparaciones a la tubería, lo cual indignó mal a los vecinos.

“Dicen que ya no hay presupuesto, que hay que esperar. O sea, quiere decir que ya de aquí a lo que termine el año, nos tenemos que adaptar como los otros tres, cuatro meses que hemos pasado así, para que a ver entrando el año ya les da el presupuesto. Es de no creerse”. “No sabemos las causas ni a qué se deba, lo que sí sabemos es de los multifamiliares de aquí cerca, que al tener los drenajes de ahí ya muy enraizados, puede ser lo que nos genera todo tipo de problemas como enfermedades. Somos muchos, la gente adulta mayor y los niños. Entonces, la verdad sí es un problema ya muy grande porque no hay ni por dónde pasar entre calles por los charcos”.