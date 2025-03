$!Vecinos de La Foresta exigen intervención de Jumapam por fugas de agua y contaminación del arroyo Jabalines

“Quiero reportar la fuga que tenemos en calle Eucaliptos de nuestra colonia La Foresta. Tenemos diciembre, enero, febrero y marzo reportándola continuamente y nada. En una ocasión la reporté a otra instancia que me dijeron era donde pertenecemos, creo que Valles del Ejido, pero me contestaron que no tenían la maquinaria que se necesitaba”, contó Guadalupe Osuna.

“Es una fuga que tiene cuatro meses con reportes constantes. Se nos están haciendo socavones ya en la calle y no hay quien nos haga justicia. Les pido atentamente a quien corresponda que vengan a solucionarnos ese problema de una vez por todas”.