MAZATLÁN._ Vecinos de la calle Arnoldo Millán y prolongación Muñez, de la colonia Francisco I. Madero, y de la calle privada Tráfico, de la colonia Quinta Chapalita, se manifestaron en contra de una problemática por las aguas negras que invaden un canal pluvial ubicado en este cruce de la avenida Pino Suárez y la prolongación Muñez.

Los vecinos comentan que ya hay demasiados folios de quejas y el Ayuntamiento no hace nada por ayudarlos.