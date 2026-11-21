MAZATLÁN._ Vecinos de la calle Arnoldo Millán y prolongación Muñez, de la colonia Francisco Madero, y de la calle privada Tráfico, de la colonia Quinta Chapalita, se manifestaron en contra de una problemática por las aguas negras que invaden un canal pluvial ubicado en este cruce de la avenida Pino Suárez y la prolongación Muñez.
Los vecinos comentan que ya hay demasiados folios de quejas y el Ayuntamiento no hace nada por ayudarlos.
Este sábado, personal de Protección Civil llegaron a la zona con una retroexcavadora, pero no se pudo desazolvar el canal, por lo que la problemática continúa.
El canal se encuentra lleno de aguas negras a causa del colapso de unas alcantarillas del drenaje municipal ubicadas a unos metros de la carretera Internacional y atrás de la nave de una paquetería de renombre.
La señora Mónica Gabriela Coronel, vecina del fraccionamiento, pide urgentemente la atención a su problema.