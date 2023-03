La zona ha sido visitada por dirigentes de distintas dependencias involucradas como Obras Públicas, Ecología, Profepa y el Alcalde, que tienen conocimiento que por la noche una alcantarilla se colapsa, el agua no fluye y provoca olores muy fétidos e incluso algunos vecinos han enfermado por esta razón.

“Yo le pedí al Alcalde que se revistiera el canal, que se cuadrara lo que era la longitud del canal, para que no afectara mas aquí, él estuvo de acuerdo y me dijo que se iban a poner manos a la obra, porque de antemano era una situación urgente”, informó.

La señora Mónica, como representante de los vecinos, le hizo la invitación a las autoridades municipales, quienes acudieron hace más de dos meses a observar esta problemática y se comprometieron a atenderla en conjunto con Profepa, ya que se trata de zona federal y hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Tampoco han venido a quitar la invasión, es zona marítima, no se porque no hacen algo, echaron escombro y más escombro, vienen llenando y dando para casa, ya tienen más de seis meses, tiran carros de balastre y yo le hago saber al Ayuntamiento, nos siguen afectando y me contestan lo mismo, que está en proceso”, comentó Mónica.