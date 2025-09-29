$!Vecinos de las colonias Anáhuac y Jesús García, en Mazatlán, bloquean avenida por fugas de drenaje

MAZATLÁN.- Hartos por el drenaje que brota de las alcantarillas desde hace meses, vecinos de las colonias Anáhuac y Jesús García realizan un bloqueo vial en el crucero de la avenida Gabriel Leyva y calle Pedro Infante.

Llamaron a la Alcaldesa Estrella Palacios a que cumpla, que les solucione el problema y vaya y se tome la foto con ellos.

“¡Cumple Estrella Palacios, ven y tómate la foto como acostumbras en tus recorridos!, ¡Queremos solución hoy, ya estamos hartos que ese de la Jumapam nos juegue el dedo en la boca!”, gritaron los vecinos en entrevista con Noroeste, la mañana de este lunes 29 de septiembre.

Afirman que no se quitarán hasta que les solucionen.