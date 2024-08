Otro vecino de la calle Azteca que tiene su casa en la invasión de la zona, quien prefirió seguir anónimo ante la preguntas, menciona que este hecho de dejar los cuerpos en una bolsa puede resultar muy malo para las personas que habitan ahí, pues asegura que las moscas y gusanos que se generan en los cadáveres pueden causar enfermedades qué después afectan a los niños principalmente.

El mismo vecino señaló que un día antes (jueves) los habían visitado gente para tomar fotos y ver el hecho, sin embargo, no estaban seguros que pertenecieran a la autoridad, así que no se realizó la limpieza que ellos pedían, por lo que hace un llamado a quien corresponda para que hagan la limpieza en la zona y no dejen esos cuerpo degollados de los venados que amanecieron el miércoles.