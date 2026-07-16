$!Vecinos de Mazatlán preparan pastel para celebrar que Jumapam tiene un año sin reparar zanja

Como recordatorio a los múltiples pendientes que arrastra la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por obras inconclusas, los vecinos ya se cansaron de poner reportes para que la zanja de la Calle Hamm de la Colonia Palos Prietos, que dejaron las cuadrillas de trabajadores cuando repararon una fuga de agua desde el 15 de julio de 2025, pero se olvidaron de lo principal, como cerrarla adecuadamente y retirar el escombro, aún y que constataron es una vialidad muy transitada.

Los habitantes de los alrededores, los afectados directos, preocupados y enfadados de que no les hicieron caso, tuvieron que tapar con material de piedra y tierra para no caer en la zanja, pero ahí sigue esperando que la Jumapae repare lo que dejó dañado de la Calle Hamm que colinda con la Avenida Cruz Lizárraga y Río Baluarte y que conecta con otra avenida muy circulada como la Ejército Mexicano.