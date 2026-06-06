$!Vecinos de Palos Prietos y Ferrocarrillera impulsan medidas para reducir accidentes viales

MAZATLÁN._ Ante el creciente tráfico vehicular y los consecuentes accidentes, vecinos de las colonias Ferrocarrillera y Palos Prietos han aplicado medidas de ordenamiento.
La problemática deriva del cambio de uso de suelo, de habitacional a nuevos desarrollos de plazas comerciales o departamentales, y que las calles de la zona sean usadas por quienes van a la Avenida del Mar.
Vecinos del lugar señalan que la circulación de vehículos y accidentes viales se ha convertido en un dolor de cabeza y en riesgos latentes, principalmente para quienes viven por las avenidas Cruz Lizárraga, Lola Beltrán y la calle Río Baluarte, pues son las más congestionadas.
“De todos es conocido que son colonias prácticamente de paso obligado de locales principalmente por calle Río Baluarte, avenida Cruz Lizárraga y Lola Beltrán, así como por turistas que vienen en vehículo particular y encuentran calles y avenidas sin señalamiento vial como son el sentido de las calles y señales de alto, o bien de prohibida la vuelta”, narraron.
Lo preocupante, dijeron, es que dichas avenidas se han vuelto “famosas” por el número de accidentes que se registran en algunas esquinas, los cuales son muy frecuentes y una gran mayoría involucran a turistas.
Por ello, una asociación de vecinos logró gestionar ante las autoridades locales que se la instalaran dos semáforos en cruces estratégicos, disminuyendo el número de accidentes en esos cruces.
Posteriormente solicitaron la colocación de señalamientos y se acordó instalar algunos de ellos bajo patrocinio de dicha asociación, resultando en buenas medidas preventivas.
“Ha tenido buenos resultados en cuanto a la baja de accidentes automovilísticos y se está trabajando en una segunda etapa de colocación de señalamientos”, destacaron integrantes del grupo de colonos.
La mesa directiva de la asociación tiene bien claro que la tarea es de todos, gobierno y ciudadanos, y por lo mismo se pusieron como propósito solucionar ellos mismos problemas comunes como ordenar el tráfico, la limpieza, el alumbrado y fugas contantes de agua limpia y negras en la zona.
Los colonos señalaron que continuarán con la persistente gestión buscando patrocinios para el caso de la señalización que les ha resultado positiva, así que decidieron exponerlo a la comunidad como ejemplo de que los vecinos accionándose pueden lograr más.