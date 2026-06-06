$!Vecinos de Palos Prietos y Ferrocarrillera impulsan medidas para reducir accidentes viales

MAZATLÁN._ Ante el creciente tráfico vehicular y los consecuentes accidentes, vecinos de las colonias Ferrocarrillera y Palos Prietos han aplicado medidas de ordenamiento.

La problemática deriva del cambio de uso de suelo, de habitacional a nuevos desarrollos de plazas comerciales o departamentales, y que las calles de la zona sean usadas por quienes van a la Avenida del Mar.

Vecinos del lugar señalan que la circulación de vehículos y accidentes viales se ha convertido en un dolor de cabeza y en riesgos latentes, principalmente para quienes viven por las avenidas Cruz Lizárraga, Lola Beltrán y la calle Río Baluarte, pues son las más congestionadas.

“De todos es conocido que son colonias prácticamente de paso obligado de locales principalmente por calle Río Baluarte, avenida Cruz Lizárraga y Lola Beltrán, así como por turistas que vienen en vehículo particular y encuentran calles y avenidas sin señalamiento vial como son el sentido de las calles y señales de alto, o bien de prohibida la vuelta”, narraron.