Explicaron que, aunque anteriormente personal acudía a destapar las alcantarillas, la solución duraba apenas entre 15 y 20 días, pues nuevamente se presentaban los tapones.

Habitantes del sector señalaron que el problema se origina, presuntamente, por una tubería que se encuentra quebrada, situación que ha provocado que las aguas residuales se acumulen y ocasionen malos olores en los alrededores.

Después de más de seis meses de padecer problemas de drenaje, vecinos de las calles Venados y Paseo Arboledas esperan que los trabajos que actualmente se realizan en la zona permitan solucionar de manera definitiva los constantes taponamientos de alcantarillas y derrames de aguas negras.

Los vecinos, quienes no quisieron dar sus nombres, indicaron que esta es la primera ocasión en que observan trabajos encaminados a sustituir la tubería dañada, ya que anteriormente únicamente se realizaban labores de desazolve.

Sin embargo, advirtieron que el problema podría continuar si no se atienden otras alcantarillas que también permanecen obstruidas en calles cercanas, pues señalaron que el agua residual de distintos puntos termina concentrándose en el mismo lugar.

Recordaron que durante las lluvias la situación se vuelve más complicada, debido a que el agua de drenaje se acumula y forma grandes encharcamientos, acompañados de fuertes olores desagradables.

Aunado a ello, denunciaron que en el sector también existe una fuga de agua potable que, aseguran, ya ha sido reportada sin que hasta el momento hayan obtenido una solución.

Los habitantes esperan que las labores no se limiten a reparar el tramo de tubería donde actualmente se trabaja, sino que también se revisen las alcantarillas cercanas para evitar que el problema vuelva a repetirse.