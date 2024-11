$!Vecinos de Villas del Estero padecen malos olores por drenaje desbordado

“Ya tiene como un año, desde el año pasado en julio que salieron de vacaciones los de la secundaria ETI 5 que está el problema del drenaje y es un olor insoportable. Es insoportable y nada más no vienen los de la Jumapán; nadie arregla el problema y aparte de que nos está afectando mucho, están cambiando unos tubos de drenaje que también ya tienen desde el año pasado y es hora que no terminan”, comentó Imelda, habitantes de la colonia.

La vecina señaló que al continuar la obra de la tubería, el único paso para dar salida a la calle Zeus es por sus viviendas, y eso genera que el agua sucia se siga desbordando hacia sus hogares. En tanto, recalcó que Jumapam no les han hecho caso pese a sus peticiones.

“La construcción está de la entrada de allá (por Telmex), sale por la ETI y forma como una ‘U’. Y pues como le digo, todos los carros pasan por aquí en esta calle donde está la claoaca; pasan volteos, pasan carros pesados y eso es lo que está también como pisando la alcantarilla y genera el problema con el rebosamiento”, explicó.

“En la Jumapam no nos hacen caso; luego se hace el pozo, se sale el agua y sale un olor horrible. Ya hemos reportado y no hacen caso, no hacen caso, y la verdad que sí nos está afectando mucho la peste. Es un olor muy insoportable, muy fuerte, o sea, no puedes ni comer a gusto porque se mete el olor, aunque tengas cerrada la ventana”.