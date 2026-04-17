$!Vecinos de Villas del Sol tendrán al fin calles pavimentadas tras arranque de obra por el Gobierno de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras años de lidiar con problemas de polvo, lodo y dificultades para transitar, habitantes de la colonia Villas del Sol atestiguaron este viernes el arranque de obra para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, además de la pavimentación de la calle Granizo, por parte del Gobierno municipal.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, en compañía de otros funcionarios, se encargó del banderazo inicial de la obra, para la que se estima una inversión superior a los 5.7 millones de pesos.

En su discurso, la Presidenta Municipal anunció que para este mismo año también se pavimentará la calle Tormenta, para una inversión total de 9.5 millones de pesos.

“Las obras que se realizan son de calidad, en tiempo y forma, y para eso tenemos a los mejores asesores, que son ustedes, la gente, las vecinas, los vecinos, para que participen y estén al pendiente de que las obras se realicen en los tiempos acordados y con los materiales que estamos anunciando el día de hoy”, dijo Palacios Domínguez.