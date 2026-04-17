$!Vecinos de Villas del Sol tendrán al fin calles pavimentadas tras arranque de obra por el Gobierno de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras años de lidiar con problemas de polvo, lodo y dificultades para transitar, habitantes de la colonia Villas del Sol atestiguaron este viernes el arranque de obra para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, además de la pavimentación de la calle Granizo, por parte del Gobierno municipal.
La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, en compañía de otros funcionarios, se encargó del banderazo inicial de la obra, para la que se estima una inversión superior a los 5.7 millones de pesos.
En su discurso, la Presidenta Municipal anunció que para este mismo año también se pavimentará la calle Tormenta, para una inversión total de 9.5 millones de pesos.
“Las obras que se realizan son de calidad, en tiempo y forma, y para eso tenemos a los mejores asesores, que son ustedes, la gente, las vecinas, los vecinos, para que participen y estén al pendiente de que las obras se realicen en los tiempos acordados y con los materiales que estamos anunciando el día de hoy”, dijo Palacios Domínguez.
Sobre el proyecto, el titular de Obras Públicas, Martín Gallardo Noriega, explicó que en el proyecto de pavimentación, ubicado entre el tramo de la calle Trueno y la Avenida del Sol, se realizará la sustitución simultánea de redes de distribución de agua potable y la captación del drenaje para su conexión con 64 viviendas.
Añadió que estos trabajos se llevan a cabo para garantizar la durabilidad de la vialidad, donde posteriormente se colocarán la losa de pavimento, guarniciones, banquetas y rampas.
En tanto, Nitzia Jazmín Mendoza Guevara, representante de los vecinos beneficiados, expresó su gratitud tras décadas esperando la rehabilitación de su asentamiento.