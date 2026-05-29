$!Vecinos del Cerro del Vigía advierten con bloquear el Paseo del Centenario por falta de agua

MAZATLÁN._ Vecinos del Cerro del Vigía reclaman que están sin agua en plena temporada de calor.
Por ello, advierten con bloquear el Paseo del Centenario como recordatorio a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que ya conoce de este problema.
Tras una reunión, los habitantes decidieron una vez más denunciar públicamente el problema de escasez del agua en sus domicilios, luego de la llegada de dos torres condominales a la zona y a que, pese a las quejas hechas a la Jumapam, no se les resuelve el problema.
Así que decidieron que tomarán acciones de presión por considerar que contar con el agua es un derecho inalienable que debe cubrirse por quien está obligado, no solo para las torres o centros de diversión.
Claudia Lozano, vecina de la calle Batería, reclamó que por más de un año han batallado con la baja presión del agua y duran días sin servicio, solo en las noches les llega, por lo que menos tienen para lo más indispensable, como lavar y bañarse.
“Es muy triste el tener que pedir ayuda en este aspecto porque vivimos en un clima bastante pesado y el agua creo que es indispensable para la vida sin importar en donde estés. Tenemos ya casi un año batallando con la presión del agua”, expresó.
“En ocasiones duramos días sin agua, hasta por cinco a seis días en que solamente en la madrugada hay muy poca presión y durante todo el día en las horas que más se requiere por las temperaturas tan elevadas, estamos sin agua ni siquiera para lavar lo indispensable ni para bañarnos”.
Calificó esta situación como desesperante porque ya han recorrido varias veces para pedir explicaciones a Jumapam y siguen sin una respuesta permanente.
“Ojalá nos volteen a ver porque estoy esperando muy pesado cuando tenemos un año prácticamente batallando con esto a diario”.
Lozano recordó que hubo una intervención de personal de la Junta, pero que solo duró poco.
“Hubo una respuesta que duró solo unos días, lo cual nos hizo sentir como burla porque pusimos bastantes quejas. Vinieron y solo tres días tuvimos una presión estable con buena presión del agua y todo el día con agua y a los pocos días volvió a pasar lo mismo”.
El reclamo generalizado de las familias que habitan en la parte baja del Cerro del Vigía es que la presión no es suficiente para que todos los días y a toda hora salga agua de las llaves, desde que llegaron dos grandes torres de condominios, y a partir de que instalaron una bomba de agua que debía ser pública en un predio particular, dentro del Observatorio, donde también hay un Museo de la Ballena, ahí no debe fallarle el agua, afirmaron.
María de la Luz Páez Mellado agregó que hay bastante escasez de agua, ni siquiera tienen para lo más necesario y deben madrugar.
“El agua es indispensable para todo y de imperiosa necesidad que todo ser humano necesita y sí deben de priorizar”, dijo.
Cristina Herrán, quien habita en el cerro, se dijo sumamente preocupada porque llega muy poca agua en ciertos momentos y están careciendo del vital líquido, cuando ya suman mucho tiempo con este problema.
“Y Jumapam no nos atiende y ya no sabemos ni que hacer porque estamos desesperados. Necesitamos ayuda urgente”, reclamó.
Ramón Zamudio, vecino del lugar, relató que llevan bastante tiempo con el problema y piden la intervención de las autoridades correspondientes para que atiendan la petición de las familias afectadas.
“Esto se ha estado agravando a raíz de que llegaron dos o tres torres en nuestra colonia y que obviamente tienen algunos grandísimos, y el señor del Observatorio usa mucha agua y hasta se da el lujo de tirarla y a nosotros nos hace falta. Y tiene adentro de su propiedad el aljibe grande de Jumapam y de ahí se bombea de la toma de abajo y los condominios la acaparan y después mandarnos un chorrito a nosotros y a veces no nos cae nada”, sostuvo.
El vecino advirtió que desesperados buscarán presionar tomando el Paseo del Centenario.