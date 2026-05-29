$!Vecinos del Cerro del Vigía advierten con bloquear el Paseo del Centenario por falta de agua

MAZATLÁN._ Vecinos del Cerro del Vigía reclaman que están sin agua en plena temporada de calor.

Por ello, advierten con bloquear el Paseo del Centenario como recordatorio a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que ya conoce de este problema.

Tras una reunión, los habitantes decidieron una vez más denunciar públicamente el problema de escasez del agua en sus domicilios, luego de la llegada de dos torres condominales a la zona y a que, pese a las quejas hechas a la Jumapam, no se les resuelve el problema.

Así que decidieron que tomarán acciones de presión por considerar que contar con el agua es un derecho inalienable que debe cubrirse por quien está obligado, no solo para las torres o centros de diversión.

Claudia Lozano, vecina de la calle Batería, reclamó que por más de un año han batallado con la baja presión del agua y duran días sin servicio, solo en las noches les llega, por lo que menos tienen para lo más indispensable, como lavar y bañarse.

“Es muy triste el tener que pedir ayuda en este aspecto porque vivimos en un clima bastante pesado y el agua creo que es indispensable para la vida sin importar en donde estés. Tenemos ya casi un año batallando con la presión del agua”, expresó.

“En ocasiones duramos días sin agua, hasta por cinco a seis días en que solamente en la madrugada hay muy poca presión y durante todo el día en las horas que más se requiere por las temperaturas tan elevadas, estamos sin agua ni siquiera para lavar lo indispensable ni para bañarnos”.