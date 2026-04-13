$!Vecinos del Infonavit Jabalíes, en Mazatlán, piden a autoridades atender socavón

Ante el miedo de sufrir un accidente a tan solo centímetros de sus casas, vecinos del Infonavit Jabalíes denuncian un socavón en el andador Manuel Bonilla que tiene ya más de un año sin reparación de las autoridades y sigue representando un peligro para niños y personas de la tercera edad. Señalan que tras una obra en un andador contiguo, una máquina provocó la partidura del suelo al llevarse escombro de la zona, lo cual se fue agravando el tema y generando el socavón.

Y aunque prometieron resolver el problema en una semana, jamás se hizo. Adelaida Blanco, vecina del andador, indicó que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez visitó el lugar en diciembre y ordenó a la gente de Jumapam que taparan el socavón, pero tampoco llegó una solución pronta. “Mira, este socavón lo hizo una máquina que sacó el escombro de aquí cuando pavimentaron o metieron tubería los de la Jumapam en el andador de enseguida. El de la máquina dijo, a la próxima semana venimos, y ya no volvieron. Nos pusieron esa parrilla de plástico para taparlo y ahí está desde hace un año”, contó Adelaida Blanco.

”En diciembre vino la Alcaldesa a checar un trabajo en la McGregor (andador), y venía el personal de Jumapam, hasta el director. Ella les dijo que se arreglara de aquí hasta la otra alcantarilla con esa misma cuadrilla, pero tampoco se hizo nada. Es fecha que no se arregla. Pasan señoras de la tercera edad, pasan señores con muletas, señoras con andadera y es muy peligroso para ellos”. Adelaida comentó que el hoyo del socavón continúa haciéndose cada vez más grande debido a la humedad de la tierra por el agua de drenaje que pasa debajo; lo cual provoca que casi tape toda la salida de su domicilio. Sumado a eso, los motociclistas pasan por encima de la parrilla agravando el riesgo de quebrarla. “Cada vez se está haciendo más grande el hoyo. Si te fijas, en la otra orilla está hundido, entonces la tierra está húmeda y va a provocar que se caiga esa parte también. Además, todo lo que se ve rajado y quebrado se está yendo para abajo porque no hay tubería de drenaje. Es el problema que nosotros tenemos aquí, que el socavón se está haciendo más grande y corren peligro los niños que pasan aquí”.

“Esa es otra dificultad que están teniendo aquí, que ya nos tapan la pasada a la calle; pero también tenemos el problema de las motos que pasan por encima de la parrilla sin pensar que eso es para la gente, no para ellos, porque hay otras alternativas por donde puedan dar vuelta y no lo hacen”. Además, los vecinos señalaron que justo a un costado del socavón también se encuentra un poste de luz ladeado, mismo que en su momento hizo corto circuito y generó un riesgo para los habitantes del andador. Afirman que las autoridades solo pusieron un cableado nuevo y se “aventaron la bolita”, sin dar una solución real al caso. ”El poste se está ladeando con la misma humedad del drenaje y del agua de drenaje que sale. Hubo ya un cortocircuito en la parte de abajo; el de la CFE nos cortó arriba porque dijo que era problema de alumbrado público y los de alumbrado público vinieron y solo amarraron los cables, volvieron a poner el cable donde iba, nomás puso cable nuevo para que no volviera a haber corte”.