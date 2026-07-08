$!Vecinos denuncian basura y maleza en el Arroyo Jabalines pese a labores de limpieza

Aunque el Ayuntamiento de Mazatlán ha informado avances en la limpieza de canales pluviales como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias, vecinos de la zona del Arroyo Jabalines, a la altura de los fraccionamientos Bugambilias y La Foresta, denunciaron que este presenta una considerable acumulación de basura, maleza y agua estancada, lo que consideran que representa un riesgo ambiental y sanitario. Durante un recorrido realizado por la zona, se constató que el cauce del arroyo presenta diversos residuos sólidos dispersos a lo largo de su trayecto, donde, entre la basura acumulada, pueden observarse bolsas de plástico, envases desechables, escombros, muebles y otros desperdicios que han quedado atrapados entre la vegetación y las áreas donde el agua permanece estancada. A esto, se suma la presencia de maleza de gran altura en distintos puntos del canal, lo que da la impresión de que el lugar no ha recibido mantenimiento reciente, pese a encontrarse dentro de una de las zonas urbanas de mayor crecimiento en la ciudad.









La situación ha llamado la atención de los habitantes del sector debido a que recientemente la Alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, informó que el Gobierno municipal ha realizado labores de limpieza y desazolve en aproximadamente 50 kilómetros de canales pluviales del puerto, con el objetivo de disminuir riesgos de inundaciones y mejorar el flujo del agua durante las precipitaciones. Sin embargo, quienes viven en las inmediaciones del Arroyo Jabalines consideran que este tramo requiere una intervención más frecuente, ya que las condiciones actuales contrastan con los esfuerzos que las autoridades han reportado en otros puntos del municipio y representan una situación de riesgo para los habitantes de la zona durante la temporada de lluvias. Vecinos señalaron que entre finales de mayo y principios de junio sí se efectuó una jornada de limpieza en el lugar, en la que se retiraron residuos y se realizaron trabajos para mejorar las condiciones del cauce, pero afirman que poco más de un mes después el sitio vuelve a mostrar una imagen de abandono. Explicaron que la basura se acumula nuevamente debido a la falta de cultura ambiental de algunas personas que arrojan desperdicios en el canal, así como por el arrastre de residuos generado durante las lluvias. Además del problema ambiental, los habitantes expresaron preocupación por las posibles afectaciones a la salud pública que podrían derivarse de las condiciones en las que se encuentra el arroyo.







En este sentido, los vecinos mencionaron que en las cercanías existe el jardín de niños Anton S. Makarenko, por lo que consideran indispensable que las autoridades mantengan vigilancia constante y realicen labores periódicas de limpieza para evitar la proliferación de fauna nociva. Además, destacaron que las áreas con agua estancada pueden convertirse en criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan las condiciones favorables para la reproducción de estos insectos. Por otro lado, los habitantes coincidieron en que la situación no solo afecta la imagen urbana del sector, sino que también genera malos olores y la presencia de insectos, factores que disminuyen la calidad de vida de quienes habitan cerca del canal. Por tal motivo, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos en arroyos, canales y espacios públicos, al considerar que gran parte del problema se origina por la falta de conciencia sobre las consecuencias que generan estas prácticas.





