Vecinos denuncian tiraderos clandestinos en Ferrocarrilera, Reforma y Palos Prietos, en Mazatlán

“Somos el basurero de la Ferrocarrilera, Palos Prietos y Reforma”, denunciaron vecinos, al señalar que desde la llegada de las constructoras de torres y nuevos negocios, terrenos baldíos y casas deshabitadas han sido utilizados para arrojar escombros y desechos.

Las familias afectadas acusan la omisión de las autoridades locales. Aseguran que los reportes ya se han hecho, pero no ha habido respuesta.

Hartos de que sus colonias estén siendo usadas como tiraderos, los habitantes decidieron denunciar públicamente la situación, exigiendo atención inmediata y acciones de limpieza y vigilancia para frenar el problema.

Mientras tanto, el basurero del cruce de la calle Papagayo con Río Presidio crece como una bomba de fétidos olores y como criadero de roedores que se meten en las casas, señalaron los molestos vecinos.

“Somos el basurero de la colonia Reforma y también de aquí mismo de la Ferrocarrilera, me ha tocado ver en las madrugadas al cabrón que pasa con una carretilla con costales de escombro y los deja en las diversas esquinas, casi siempre escoge donde está un solar baldío”, describió uno de los afectados.

Y agregó que incluso lo tuvo que amenazar con reportarlo al municipio para que dejara de arrojar desechos de materiales enseguida de su vivienda.

“Al hombre de la carretilla lo corrí de aquí de mi casa, le dije que si lo volvía a ver tirando el escombro junto a mi casa lo denunciaba, que tenía cámaras, y sí dejó de hacerlo al menos aquí en mi baldío”, narró.

Pero la misma queja la hizo otra vecina sobre la misma persona y como la corrió se fue a tirar el escombro a otra casa.

“También venía ese mismo hombre de la carretilla a tirar escombro en la Río Baluarte en un baldío al lado de mi casa y lo corrí, ahora tira escombro en la casa de la esquina que está en venta”.

La otra zona donde también están arrojando escombro es por la calle Rio Baluarte y Jesús García de la misma Ferrocarrilera, denunciaron.

Este problema, relataron, lo tienen a partir del crecimiento de torres condominales y que los albañiles en lugar de pagar a alguien para que se lleven el desecho de material y basura, por las noches lo llevan a los lotes baldíos o casas solas.