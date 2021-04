$!Ven mazatlecos ‘sordera política’ en campañas electorales

Un conjunto de ciudadanos de diferentes áreas productivas se concentró para formar un nuevo organismo, llamado Consejo Popular de Mazatlán, y en su primera rueda de prensa denunció lo que ya se venía rumorando: las campañas electorales, tanto para Gobernador como para Alcalde y Diputados, no ofrecen propuestas que resuelvan en realidad los problemas sociales.

Este organismo que ya busca convertirse en asociación civil invitó, incluso, a los diferentes candidatos a un encuentro donde no solo ofrezcan sus propuestas de campaña, sino también accedan al escrutinio público.

“Son muy laxas las propuestas que han venido planteando, la estrategia política no ha prendido, no ha calado hondo en el ánimo de la gente porque vienen haciendo las mismas cosas, las mismas estrategias para llamar la atención, pero no hay compromisos serios. No hay compromisos de fondo”, dijo Raúl Carvajal Tirado, uno de los dirigentes del movimiento.

”El servicio del agua, la seguridad, son temas que calan y calan muy fuerte en los sentimientos de la sociedad y que no estamos escuchando propuestas serias de las candidatos. De ninguno. Ni de los Alcaldes ni de los Diputados tanto a la Federación como al Estado”.