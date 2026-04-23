$!Venados de Mazatlán, escuelas y organismos sociales se unen al Tapatón 2026 en apoyo a niños con cáncer

El Club Venados de Mazatlán, junto a instituciones educativas, empresas y organismos sociales, se sumó a la campaña Tapatón, Libretón y Pettón 2026, al habilitar el Estadio Teodoro Mariscal como centro de acopio para recolectar donativos en beneficio de niños con cáncer.
En esta iniciativa participan el ICO, Anglo Moderno, Grupo Deportenis, CRIT Sinaloa, MazFest, el Banco de Alimentos, entre otras asociaciones, consolidando un esfuerzo conjunto entre distintos sectores de la sociedad mazatleca.
La campaña tiene como propósito reunir tapitas de plástico, libros, revistas y botellas PET, materiales que serán destinados a Casa Valentina, institución que brinda apoyo integral a menores que enfrentan esta enfermedad, incluyendo hospedaje, alimentación y transporte durante sus tratamientos.
Durante el arranque oficial se llevó a cabo el corte de listón, con la presencia de Paúl Luque y Anabella Cobantes, por parte del Club Venados; Ninfa Padrón, representante de MazFest; y Elizabeth López, presidenta de Casa Valentina.
La meta establecida para este año es alcanzar las 10 toneladas de tapitas, lo que permitirá ampliar el alcance de los apoyos que ofrece la asociación.
Paúl Luque destacó que para Venados es motivo de orgullo integrarse a este tipo de causas, al convertirse en sede de recepción de donativos y convocar a la ciudadanía.
“Estamos muy contentos de ser sede de esta recaudación y de apoyar una causa tan noble. Invitamos a toda la comunidad a sumarse, a traer sus tapitas y materiales, porque juntos podemos hacer una gran diferencia”, expresó.
Ninfa Padrón agradeció la participación de escuelas, empresas y ciudadanía, resaltando que este tipo de campañas también contribuyen al cuidado del medio ambiente.
En tanto, Anabella Cobantes señaló que el crecimiento de la meta refleja el compromiso social de los participantes y el impacto que se genera en la vida de los beneficiarios.
Elizabeth López enfatizó que cada donativo representa esperanza para los niños y sus familias.
“Para nosotros, cada tapita es amor. Es una forma de ayudar a nuestros niños a sobrellevar esta lucha y ofrecerles mejores condiciones durante su tratamiento”, manifestó.
La campaña estará vigente este jueves 23 de abril, hasta las 17:00 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal.
Este esfuerzo forma parte del Programa Social Venados Vizsla, enfocado en impulsar acciones que fortalezcan el tejido social y fomenten la participación ciudadana en Mazatlán.