$!Vendedores ambulantes invaden ahora banqueta junto al mercado Pino Suárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras haber sido retirado el muro que la Comisión Federal de Electricidad colocó para la instalación de medidores del mercado municipal Pino Suárez, ciudadanos denunciaron que la banqueta de la calle Leandro Valle volvió a ser invadida por vendedores ambulantes. De acuerdo con los inconformes, la liberación del espacio, ubicado en la esquina de Modatelas, tenía como objetivo facilitar el tránsito de peatones; sin embargo, este jueves, comerciantes ambulantes colocaron cajas y mercancía, bloqueando otra vez la acera. Además, señalaron que esta situación genera entorpecimiento del tráfico vehicular durante las horas pico en el Centro, ya que los peatones, al no contar con espacio suficiente para caminar, se ven obligados a bajar a la calle. “Los que se quejaron de la famosa barda fueron ellos, los vendedores ambulantes, y ahora ellos son los que están colocando cajas y mercancías bloqueando la banqueta, que no hace mucho estaba libre sin vendedores”, comentó la señora Laura, vecina del Centro.

Durante un recorrido por el lugar, se constató que una carreta ubicada en la esquina ha ido ampliándose, al grado de que ahora se sumaron vendedores de cacahuates y de ramas en ese tramo. En el otro extremo de la misma esquina, por la calle Benito Juárez, también se observa una reducción del espacio peatonal debido a la presencia de más vendedores. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Servando Rojo Quintero, señaló que el proyecto de rehabilitación eléctrica que se realiza en la zona representa únicamente un parche frente a la necesidad de una intervención integral del mercado Pino Suárez. “Nosotros decimos que se tiene que trabajar también un proyecto integral de remodelación del mercado, así como ha sucedido en Culiacán y en Hermosillo, porque con esto que se está haciendo solo significan parches nada más”, comentó. “Es un mercado histórico muy importante, sin embargo, su estructura no se puede apreciar por los visitantes, porque está cubierta de vendedores, no se aprecia... ese es el proyecto que se tiene que hacer, limpiar, dignificar el mercado, incluso hablamos de eso ya con los locatarios y autoridades”.

Rojo Quintero agregó que el INAH trabajará en la elaboración y gestión de dicho proyecto. “Sí, como INAH, como instituto, así como se hizo en Culiacán. No con los puestos que pusieron esos de concreto, que también son una aberración, pero sí, dignificar el mercado y eso implicaría también edificios que están frente a él. Allí nosotros decimos que los propietarios son los que deben ir arreglando la imagen urbana, porque es privado. Pero sí debe de guardar por lo menos la identidad, el origen”. El funcionario recordó que durante la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se propuso un mercado gourmet, pero no era viable al implicar un cambio de uso de suelo del mercado regional, por lo que insistió en la necesidad de dignificar el actual.