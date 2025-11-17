$!Vendedores de dulces navideños se mantienen a la expectativa ante la posibilidad de bajas ventas

A unos cuantos días para que la temporada decembrina llegué con todo al puerto de Mazatlán, los vendedores de dulces navideños ya alistan su producto para ofrecerlo a locales y visitantes; sin embargo, la mala racha del último año genera pocas expectativas en cuanto a las ventas. Con apenas unos días trayendo los dulces típicos, Luis Partida, vendedor semifijo en el Centro, comentó que actualmente están comprando su producto con miedo de que al final no se venda y pierdan su inversión. Mientras que culpa de estas bajas ventas al ambiente de inseguridad que se percibe en todo el Estado.





“Mira, empezamos el martes, miércoles de la semana pasada, y pues las expectativas siguen igual de como han estado ya un año, muy tranquilas; de hecho compramos con miedo porque es un producto caro, o sea, es un producto que le inviertes mucho y si sale bien, pues bendito Dios, pero si no, es otra canción”, contó Luis Partida. “La verdad cada vez la inseguridad se ve peor, en vez de ir bajando va aumentando y eso te desanima, no nada más a mí, creo que a todo el comercio en general; así que ahorita con las expectativas estamos a la de Dios nada más. Estamos con toda la fe porque es lo único que tenemos ahorita en Mazatlán”. Indicó que en su carreta pueden encontrar dulces típicos navideños como la nuez, el dátil, gomitas, ciruelas, higo, cajetas de celaya, cocadas, mango deshidratado, cocada horneada, ates y alfajor; además de nanches y muy pronto arrayanes, del cual ya pronto viene la temporada. “De lo que puedes ver aquí, yo siempre trato de tener lo que se vende únicamente, porque como te repito, son productos caros que no tiene caso que se quede rezagado y el mismo dinero hasta se llega a perder. Pero aquí vendemos lo más tradicional, lo que le gusta a las personas desde niños hasta gente mayor, y pues la nuez es lo que más se vende”.





