Asimismo, la líder de los vendedores de Playa Norte reconoció que las ventas no van bien, incluso desde junio, mientras que señala que la fecha de repunte para ellos es hasta finales de 2024.

“La verdad que desde junio que no ha habido una venta importante; pareciera que no sirvieron las vacaciones porque no cayó nada de dinero. Le batallé porque tengo a unos nietos en la casa, ahorita me las arreglo con la ayuda que nos da el gobierno y con eso alcanzo a salir porque me pegó neumonía y apenas regresé a vender el 4 de octubre. Ya aquí me dijeron que está muy sola la cosa, el turismo ya no quiere venir.