Algunos vendedores comentaban su inconformidad de que se dieran permisos a gente cercana y particular, mientras que a ellos no se le tomara en cuanto su antigüedad y se les pusieran trabas al momento de conseguir permiso, además de sufrir por el poco flujo de turismo que tiene el puerto en estos momentos.

“Lo que estamos haciendo ahorita es porque la maestra Shimizu, los permisos que tenemos no quiere que tengamos ya más antigüedad. Sacamos nuestro permiso, lo solicitamos y es como que renovación nueva; si te la quieren dar, te lo van a dar, si no, te lo van a detener. Y en realidad lo que estamos pasando ahorita en la playa, la inseguridad nos está afectando a todos, no nomás a nosotros los vendedores, sino a todo el estado nos está afectando”, señaló Eleazar, uno de los vendedores.

“Además la maestra Shimizu está dando muchos permisos de la Semarnat a amigos y compadres, se los están dando para trabajar. Creo que ya es hora de que ya la maestra Shimizu se vaya, queremos que se vaya y queremos que el presidente municipal venga y nos atienda. Es un hostigamiento en contra de nosotros, hostigamiento en esa manifestación; ya fuimos a Culiacán, le tumbamos las puertas, le tocamos la puerta y no nos las quiere abrir, ella hace su política como ella quiere”.

“Toda esta situación nos ha afectado muchísimo, no ha habido mucho turismo, la verdad, está muy bajo nuestro puerto de Mazatlán, no nada más para nosotros, sino para todo el estado. Es muy poco el turismo que recibimos nosotros, que es donde ganamos más con el turismo nacional, ya que el que nos visita de Zacatecas, Torreón, Chihuahua, no han podido bajar por la inseguridad”.