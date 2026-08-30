Vendrá Presidenta de la República a Sinaloa en septiembre: Gobernadora

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, vendrá en septiembre a Sinaloa como parte de la gira de trabajo que realizará por los estados del país como parte de la presentación de su Segundo Informe de Trabajo, manifestó la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava.

“Desde el primer momento hemos estado trabajando con un enlace del Gobierno federal, entendemos también la agenda de la Presidenta y estamos seguros que en unos días más vamos a tener comunicación con ella”, dijo Domínguez Nava en entrevista con personal de medios de comunicación este domingo en Mazatlán.

“Pero la comunicación a través de su equipo está presente, tenemos una coordinación absoluta, el Plan que ya he venido anunciando de Gobernabilidad y Seguridad lo estamos trabajando junto con el Gobierno federal, con un equipo que está en coordinación permanente aquí con nosotros y vamos a avanzar en estos días porque queremos lo más pronto posible presentarles este plan”.

Precisó que todavía no le han comunicado la fecha, pero será en septiembre cuando ella haga un recorrido por todo el país una vez que presente su Informe el próximo martes.

“Vamos a asistir al Informe el próximo martes a la Ciudad de México y después ella abre una agenda de recorridos por todo el país, en septiembre va venir, no nos han comunicado la fecha, septiembre, tengo entendido que lo va hacer durante el mes de septiembre”.

El año pasado, tras presentar su Primer Informe de Trabajo, la Presidenta de la República también hizo un recorrido por los diferentes estados del país para presentar los resultados de su primer año de gobierno.