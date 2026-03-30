Vendrán después secretarías de Economía y del Trabajo a realizar sus labores a mina Santa Fe: PC

Tres manifestar que no le corresponde el tema de si habrá sanción a la mina Santa Fe por el derrame de jales que dejaron cuatro trabajadores atrapados, de los que ya fue rescatado uno con vida, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, manifestó que después vendrá personal de las secretarías de Economía y del Trabajo a hacer sus respectivos labores.

“Esa parte no me toca, evidentemente que yo estoy muy concentrada en salvar a los mineros, ya vendrá la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo a realizar su trabajo”, dijo Velázquez Alzúa en entrevista este lunes afuera de la mina en la sierra del municipio de El Rosario con personal de medios de comunicación.

“Ahorita no podemos desgastarnos ni hay que gastar nuestro mayor esfuerzo y toda la frialdad necesaria para la toma de decisiones en salvar a nuestros mineros, yo sí tengo mucha esperanza (de que serán salvados con vida)”.

Fue cerca de las 14:30 horas del pasado miércoles cuando se registró un derrame de jales o residuos mineros en este lugar cuando 25 trabajadores se encontraban en el interior de la mina, 21 lograron salir, pero 4 quedaron atrapados.

La noche del domingo fue rescatado con vida el primero de ellos, José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, de Michoacán, quien a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue trasladado al Hospital General de Mazatlán y este lunes ya fue dado de alta, informó la propia Coordinadora Nacional de Protección Civil.

Reiteró que se está a pocos metros de los otros tres mineros y existe la confianza de que también serán rescatados con vida.

Precisó que ya se encuentra en el lugar un helicóptero para que al momento de ser rescatados se les traslade inmediatamente a un hospital para su valoración.