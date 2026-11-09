$!Vengo a sumarme a la Estrategia de Seguridad Pública en Mazatlán: Coronel Remigio Cruz Domínguez

Tras ser nombrado como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, el Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, dijo que viene a sumarse a la Estrategia de Seguridad Pública en este municipio y a trabajar con honradez, privilegiando la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos humanos y a la ley.

“Vengo a sumarme a la Estrategia de Seguridad Pública en este municipio, como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en dos equipos de trabajo: uno, con funciones administrativas y otro, con funciones operativas”, añadió Cruz Domínguez en su mensaje durante la firma de Convenios de Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa que encabezó este lunes el Gabinete de Seguridad Federal en la Tercera Región Militar, en este puerto.

“En este último, operativo, se integra con 28 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército dotados con vehículos tácticos y blindados, armamento individual y colectivo, así como equipo especial, estos equipos humanos y materiales se suman a los 29 elementos de Fuerzas Especiales del Ejército que fueron asignados el 5 de octubre del 2026 a este Municipio".

Reiteró su compromiso de desempeñar esta responsabilidad con absoluta honradez, privilegiando la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos humanos y a la ley.

"Reitero mi compromiso de desempeñar la responsabilidad con absoluta honradez, profesionalismo y disposición de servicio, privilegiando en todo momento la coordinación interinstitucional, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley", expresó.

Ante integrantes del Gabinete de Seguridad federal, de la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava y de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, Cruz Domínguez dio a conocer que es egresado del Heroico Colegio Militar donde realizó el Curso de Oficiales de las Armas.