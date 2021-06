$!‘Venimos a reinventar Mazatlán’: Benítez Torres

En un ambiente festivo porque la tendencia del voto le favorece hasta esta noche de domingo, el candidato de la alianza Morena-PAS a la Alcaldía mazatleca, Luis Guillermo Benítez Torres, enfatizó que viene a transformar a Mazatlán, a implementar la regeneración de la vida pública, no palabras ni politiquería, sino realidad. “Hoy no era fácil el buscar la reelección en Mazatlán, ¿por qué no era fácil?, porque ya habíamos sido gobierno y el gobierno genera un desgaste natural, pero la decisión de buscar la reelección es porque realmente lo que hemos dicho siempre, es real, es honesta, es transparente, venimos a transformar Mazatlán, venimos a implementar la regeneración de la vida pública en Mazatlán y no son habladuría ni politiquería, es realidad, eso creemos”, añadió acompañado por dirigentes del Partido Sinaloense en Mazatlán y los candidatos a regidores de su fórmula.

“Somos gente con valores, con principios y siempre se los dije a ustedes, se los refrendo, siempre que algunos de ustedes me preguntaban de la posibilidad de cosas irregulares se los dije, no, no tengo cola que me pisen, doy la cara abiertamente a todos porque no tengo cola que me pisen, no soy como otros políticos que han conocido, y hoy gracias a Dios el pueblo viene a refrendar esto a pesar del desgaste que genera ser gobierno”. Agregó que está muy agradecido con el PAS porque este instituto político le dio la posibilidad de participar en este proceso electoral después de un viacrucis.

“Yo estoy muy agradecido con el Partido Sinaloense, aquí me acompañan varios componentes de ese partido porque ellos nos dieron la posibilidad de subirnos a participar en este proceso electoral después de un viacrucis que ustedes conocen, nos buscaron cerrar las puertas por todos lados, porque a veces hablar con la verdad lastima a muchos y hablar como acostumbra hablar el mazatleco, porque es parte de ser mazatleco, duele a mucha gente”, continuó.