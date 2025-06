$!Venta de fotos y videos a visitantes en paradores turísticos está prohibida: Oficialía Mayor

Como una práctica difícil de regular fue que se calificó Oficialía Mayor la venta de fotos y videos en los principales paradores turísticos de Mazatlán, actividad que se ha presentado de manera constante en el puerto.

Ante el aumento en la afluencia turística que se ha registrado en el puerto en los últimos días, han surgido este tipo de prestadores de servicios los cuales ofrecen la venta digital de material audiovisual a los visitantes con un costo que va desde los 250 hasta 300 pesos.

Ante esta situación, el oficial mayor, Ángel Fernando Arballo Quintero, expresó que la comercialización de este tipo de servicios se encuentra prohibida en espacios públicos como lo es el parador turístico de Las Letras de Mazatlán.

“Se está haciendo un operativo permanente con comercio done están checando que las personas no comercialicen. Tenemos un operativo que revisa que no haya gente que haga comercio o venta que no esté con un permiso por parte de oficialía”, comentó.