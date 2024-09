Beltrán opina que no espera que haya una mejoría pronta para el tema del turismo, pues afirma que incluso les han cancelado reservaciones que tenían en el mes de octubre por parte del turismo; no obstante, menciona que los paseos en Catamarán siguen con la poca gente que compra su boleto, y no piensan cancelarlos de momento.

“El mes que viene también están las cancelaciones; la gente no tiene seguridad de nada ahorita. No se ve que las cosas vayan a mejorar, así como está todo no vemos cómo, todavía no; al parecer va a estar igual como ahorita las siguientes semanas, porque hemos tenido varias cancelaciones de varias partes de la República, y no se ve una solución pronta”.

”Sí, la poca gente que alcanzó a llegar por acá, los que alcanzan a venir aquí de las rancherías, alguno que otro que se anima, pues sí, sí están saliendo los barcos a los paseos; si tenemos gente no podemos cancelarlos, a los que llegan les damos el servicio, los paseos, es lo único que seguimos activos”, agregó.

Comentó que desde que se construyó la nueva carretera Mazatlán-Durango, el turismo había estado muy fluido todos los meses, incluso agosto fue un mes productivo, pero con la llegada de la violencia al estado todo se fue en pique, tanto ventas de tours, rentas habitacionales y el mismo turismo que deja a asistir al pacífico.

“En agosto siempre estuvo activo, los fines de semana teníamos algo de gente siempre, lo que era viernes, sábado, domingo, sí teníamos afluencia de gente, desde que se puso la carretera de Durango siempre hemos tenido ese beneficio. Desafortunadamente ahorita por la situación que está pasando se cayó todo, eso es lo que nos mantiene ahorita tan bajo, muy baja las ventas, muy poca gente”.

La autoridad ya deberían saber lo que tiene que hacer, señalan

El vendedor agregó que las autoridades ya deberían saber cómo actuar para terminar con esta ola de violencia, y añade que aunque no hagan bien su trabajo, ellos van a seguir trabajando por la necesidad de llevar el pan a la mesa de sus casas.

“El llamado ya lo saben ellos (las autoridades), qué es lo que tienen que hacer, son problemas de ellos, dice hasta el mismo comandante de Culiacán de los soldados, dice que es problema de ellos, entonces, ¿para qué le pagan a él? Se están peleando allá por sus cosas, pero pues nosotros tenemos que seguir trabajando”, señaló.