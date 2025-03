Ventas bajas por inseguridad nos compromete a innovar y buscar nuevas formas: Canaco

MAZATLÁN._ Ante la ola de violencia que ha afectado al estado durante los últimos meses, algunos negocios de las mujeres empresarias de Canaco sí han visto mermadas sus ventas, confirmó su presidenta Paola Álvarez. Sin embargo, asume esta situación como un reto para innovar y buscar formar de hacer crecer sus mini empresas.

Sin especificar que tanto han bajado las ventas ni cuántos negocios han cerrados durante los últimos seis meses, Álvarez mencionó que constantemente están tomando cursos y capacitaciones para saber cómo combatir esta problemática, y así reducir el impacto económico.

“Sí hemos visto que ha habido baja en ventas, pero eso solo nos compromete más a la creatividad, a la innovación, a buscar nuevas formas de que los clientes, los prospectos se interesen en nuestros productos y servicios”.

“Por eso es que como mujeres empresarias continuamente estamos vinculándonos con diversos capacitadores que nos permitan tener las herramientas intelectuales, emocionales, incluso de relaciones para poder hacer más y mejores negocios”, indicó Álvarez Tostado.

“Considero que eso es variable (el porcentaje de ventas bajas) dependiendo del giro de negocio, porque en ocasiones cuando bajan unos suben otros. Así que más bien el reto es continuar en esta resiliencia empresarial juntos, porque cualquier situación o reto es más fácil en equipo”.

Señaló que en la Comisión de Mujeres Empresarias siempre se dan recomendaciones sobre como actuar en estos casos; por lo que confía en que las emprendedoras sepan mover bien sus inversiones, así como crear nuevos métodos que los ayuden a atraer más clientes a sus negocios.

“La recomendación principal es que estemos muy alerta a nuestras inversiones, que este es un momento de no estar, tal vez, ostentando, de no estar gastando. Hay que estar muy, muy certeros en lo que vayamos a estar invirtiendo en nuestros negocios, porque sabemos que hay una contracción en la economía desde septiembre del año pasado”.

“Yo creo que tenemos que seguir en la creatividad de nuevos productos, nuevos servicios, promociones, incentivar la venta, incentivar incluso el crédito, porque a algunas personas cuando se les da facilidades, pues es más certero que puedan decidirse por una compra en nuestros establecimientos”.

Demotiva situación de inseguridad

Asimismo, Paola Álvarez añadió que está situación de inseguridad que afecta los negocios de la ciudad, no deja de ser desmotivante para algunos emprendedores; no obstante, también puede ser una oportunidades para darle un giro a las mini empresas en sus acciones.

“Puede haber días desmotivantes, pero precisamente ahí entra la fuerza del equipo, porque desmotivados y eso hace que no haya acción, y al no haber acción pues no hay venta. Entonces requerimos con o sin motivación tomar acción para lograr los resultados”.