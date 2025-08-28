Verano impulsa interés por comprar y rentar propiedades en Mazatlán: AMPI

MAZATLÁN._ La temporada de verano aceleró el interés por comprar y rentar en Mazatlán, señaló Luciano Carrasco Altamirano, dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

La percepción mejoró para el sector inmobiliario en este periodo vacacional al recibir a familias interesadas en la compra de casas de descanso, del área comercial, afirmó.

“Hubo un repunte ahora en el tema de las vacaciones, incluso se estuvo moviendo tanto el tema comercial como también en redes sociales hubo preguntas y citas, y creo que lo mejor, estuvo una temporada de verano muy bien”, dijo.

Ahora, apuntó, esperan a los turistas que dijeron que les gustó el puerto, para que hagan las citas y vuelvan.

“Ahorita estamos esperando que ese turista que le gustó Mazatlán haga las citas para volver y enseñarles las propiedades”.

El líder inmobiliario en Mazatlán aprovechó para aclarar en torno a algunas confusiones sobre el tema de la reforma hecha a la Ley de Obra Pública, la cual consideró se debe a la desinformación sobre meter más niveles en nuevos desarrollos, pero cuidando el entorno acorde a la supervisión de Protección Civil por la densidad del piso y del proyecto.

En el tema de los servicios, Carrasco Altamirano agregó que se está solicitando el cambio de tubería para adecuar la red de alcantarillado de la franja de playa, como debe ser con obras de cabeceras por la desarrolladora y el municipio.

El dirigente de la AMPI descartó haya un doble cobro o impuesto, pero si sube el pago de servicios del 1 al 3 por ciento, acorde al proyecto.