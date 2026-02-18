$!Verifica Coepriss que en mercados de Mazatlán vendan pescados y mariscos frescos durante Cuaresma

Personal de la coordinación de Coepris en la zona sur dio el banderazo simbólico en Mazatlán del operativo de revisión en puestos dentro de los mercados municipales con venta de mariscos, negocios, purificadoras de agua y hielos, tiendas departamentales y restaurantes para que cumplan con lo básico de contar con instalaciones salubres y con buen manejo de los productos del mar. José Alfredo Tirado Valdez, coordinador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alertó a la población que tengan mucho cuidado al momento de comprar mariscos que no arrojen olor desagradable, que presenten ojos brillantes, que estén adecuadamente refrigerados y tengan agallas Rojas, el tipo de escama.





Así que, agregó que el operativo de revisión se realizará a partir del 18 de febrero hasta el 12 de abril del 2026 con revisiones simultáneas y aleatorias, al igual que extraerán muestras para analizarse y reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos, debido al mal manejo de los alimentos. “Se realizarán visitas de fomento, verificación y muestreos sanitarios en todos los establecimientos de giros de la pesca. La vigilancia sanitaria se hará durante ocho semanas en establecimientos fijos, semifijos y móviles que vendan productos frescos o procesados”. De igual manera, agregó que quien requiera de capacitación a los manejadores de alimentos expedidos por restaurantes, pescaderías, purificadoras y plantas de hielo para que todos operen acordes a las reglas sanitarias. Tirado Valdez, comentó que el personal de verificación de la Coepriss recorrerán todos los negocios que vendan mariscos para revisar el estado del producto y que estén cumpliendo con la medidas necesarias y si no hacen caso se les aplicará clausura y multas, según sea el tipo de negligencia.





