$!Verifican refugios temporales y apoyos para familias que sean afectadas por huracán en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal verificó las condiciones de los refugios temporales y preparó apoyos para atender a las familias que pudieran verse afectadas por el huracán Simon.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, inició la supervisión, otra vez sin medios de comunicación, en el Instituto Cultural de Occidente (ICO), donde revisó que el espacio estuviera listo para recibir a la población que necesite resguardarse.

Actualmente, también se encuentran activos los refugios temporales de Cobaes 39, en Villa Unión; la Secundaria Técnica 88, en la Isla de la Piedra, y la Preparatoria de la UAS, en El Quelite. Las autoridades municipales llaman a la población a identificar el espacio más cercano a su domicilio y acudir en caso de necesitar protección.