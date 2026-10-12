$!Verifican refugios temporales y apoyos para familias que sean afectadas por huracán en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno Municipal verificó las condiciones de los refugios temporales y preparó apoyos para atender a las familias que pudieran verse afectadas por el huracán Simon.
La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, inició la supervisión, otra vez sin medios de comunicación, en el Instituto Cultural de Occidente (ICO), donde revisó que el espacio estuviera listo para recibir a la población que necesite resguardarse.
Actualmente, también se encuentran activos los refugios temporales de Cobaes 39, en Villa Unión; la Secundaria Técnica 88, en la Isla de la Piedra, y la Preparatoria de la UAS, en El Quelite. Las autoridades municipales llaman a la población a identificar el espacio más cercano a su domicilio y acudir en caso de necesitar protección.
Como parte de la revisión preventiva, la Presidenta Municipal recorrió la sindicatura de Mármol, una de las zonas que, de acuerdo con los pronósticos, podría resentir los efectos del fenómeno meteorológico. En la visita estuvo acompañada por representantes del Sistema DIF Mazatlán, Bienestar y Desarrollo Social, Protección Civil, el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y la Dirección de Evaluación y Enlace Rural.
El Ayuntamiento dispone de apoyos alimenticios, agua, colchonetas, ropa y materiales de primera necesidad para atender a las familias que lo requieran durante la contingencia. El Gobierno Municipal mantiene la preparación de sus áreas operativas para brindar atención ante los posibles efectos del huracán Simón en el municipio.